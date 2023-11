Hospital Conceição participa de estudo com novo medicamento contra o câncer de mama

publicidade

Uma nova medicação chamada Trastuzumabe Deruxtecan se mostrou promissora no tratamento de pacientes com metástase cerebral por câncer de mama. “Esse medicamento trouxe resultado surpreendente em prolongamento da vida, com qualidade, nas mulheres com metástase cerebral por câncer de mama HER-2 positivo”, comemora, o coordenador da Mastologia do Hospital Conceição, José Luiz Pedrini.

Um estudo multicêntrico realizado, que contou a participação da Mastologia do Hospital Conceição, mostrou que 80% das pacientes que utilizaram o novo medicamento tiveram diminuição do risco de progressão da metástase em 12 meses, ao passo que entre as que utilizaram a medicação padrão 10% tiveram o benefício de diminuição de risco em 12 meses.

Esse resultado foi apresentado em outubro durante o Congresso Europeu de Mastologia (ESMO), realizado em Madrid.

“Estamos vivendo uma época de transição entre a quimioterapia tradicional e as novas drogas imunológicas que agregam anticorpo (vacina) a uma droga química. Temos assim a terapia-alvo, direto ao ponto da célula tumoral, poupando o restante do organismo de efeitos colaterais como a queda de cabelo e outros, por vezes severos”, explica Pedrini.