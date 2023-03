Saiba como aproveitar os chocolates na Páscoa sem prejudicar a saúde

publicidade

O chocolate é o produto mais lembrado quando o assunto é dar presentes no feriado de Páscoa. Em suas mais variadas formas, do amargo ao branco, o doce está no imaginário e nos corações dos brasileiros. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), revelou um aumento de mais de 10% no consumo de chocolates no último ano, intensificado no período da Páscoa.

Por mais que muitas vezes o chocolate seja pintado como vilão, ele pode trazer benefícios à saúde, desde que seja um produto de qualidade, consumido nas quantidades recomendadas. “Como todo alimento, precisamos ter moderação, mas o principal é ficarmos atentos à procedência do chocolate, sua quantidade de cacau e gordura. Vamos tentar educar nosso paladar para chocolates mais amargos, que contam com as propriedades e benefícios do cacau", explica a professora de Nutrição da Fadergs Natália Schmidt.

Nessas condições, o chocolate pode auxiliar no fluxo arterial, contribuindo para prevenção de acidente vascular cerebral. Também tem capacidade de reduzir o estresse e aliviar dores, trazendo sensação de bem-estar. Além disso, tem um grande poder de hidratação, tornando-se aliado do setor estético. Segundo a professora de estética da Fadergs Cristiane Aline Machado, o chocolate pode ter ação antioxidante. “O próprio cacau contém selênio e magnésio com propriedades que agem diretamente na pele e retardam o envelhecimento”.

Ainda, a nutricionista salienta que 30g de chocolate, equivalente a quatro quadradinhos de uma barra, é suficiente para manter uma alimentação saudável com a inclusão do doce. Em datas comemorativas, como a Páscoa, Natália recomenda ainda mais atenção e autocontrole “Assim que ganhar o ovo você pode quebrar em pedaços pequenos, por exemplo, e ir comendo aos poucos, ao longo dos dias, para evitar excessos”.

Atenção à pele

Quando se trata de pele, os cuidados com o chocolate precisam ser redobrados. Se consumido em excesso, ele pode causar oleosidade e danos. “O processo de reação entre o açúcar e a proteína presentes no chocolate pode degradar os tecidos. Quanto menor a quantidade de cacau, consequentemente maior a quantidade de gordura e maior o risco de provocar o surgimento de acnes na pele”, alerta Aline.

Vale destacar que pessoas com distúrbios e alterações hormonais devem ter ainda mais atenção. “É necessário ter um controle da expressão hormonal. O aumento da testosterona, por exemplo, aumenta a propensão à acne. Pessoas obesas, com disfunções hormonais ou com tendência a consumo excessivo, também devem ficar atentas”, afirma Aline.

Por prevenção, e para apreciar o chocolate sem efeitos colaterais, também deve ser priorizada uma alimentação saudável, atentando-se aos nutrientes e hidratação necessários.