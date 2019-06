47º Festival de Cinema de Gramado anuncia curtas brasileiros selecionados

publicidade

O Festival de Cinema de Gramado anunciou, nesta quarta-feira, os curtas-metragens brasileiros selecionados para a 47ª edição do evento. Foram escolhidos 14 concorrentes para disputar os 10 prêmios oficiais do festival, num total de 60 mil reais, além da premiação do Júri Popular, da Crítica e do Prêmio Canal Brasil.

Este ano, a categoria bateu o recorde com 777 inscrições para a mostra competitiva, superando os 365 títulos recebidos em 2018. A representatividade territorial também chamou a atenção. O festival recebeu inscrições de 24 estados, sendo que 14 curtas selecionados representam oito estados e o Distrito Federal.

A comissão responsável pela seleção dos curtas-metragens foi composta por cinco profissionais de diferentes áreas ligadas ao cinema. São eles: a diretora de fotografia Giovanna Pezzo, jornalista, publicitário e crítico de cinema Roberto Cunha, a diretora e roteirista Maria Clara Escobar, a produtora cultural Andréa Mota e o gestor cultural Anderson Mueller.

O filme de abertura da 47ª edição será "Bacurau" no dia 16 de agosto. O longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles foi premiado no Festival de Cannes deste ano.

O 47º Festival de Cinema de Gramado acontece de 16 a 24 de agosto.

Confira os curtas-metragens selecionados:

• "Teoria Sobre Um planeta Estranho", de Marco Antônio Pereira (MG)

• "A Pedra", de Iuli Gerbase (RS)

• "O Balido Interno", de Eder Deó (PE)

• "Menino Pássaro", de Diogo Leite (SP)

• "O Véu de Amani", de Renata Diniz (DF)

• "A Ética das Hienas", de Rodolpho de Barros (PB)

• "A Mulher Que Sou", de Nathália Tereza (PR)

• "Sangro", de Tiago Minamisawa e Bruno Castro, com co-direção Guto BR (SP)

• "Um Tempo Só", de Lane Alves (SP)

• "E o que a gente faz agora?, de Marina Pontes (BA)

• "Marie", de Leo Tabosa (PE)

• "Apneia", de Carol Sakura e Walkir Fernandes (PR)

•"Amor Aos Vinte Anos", de Felipe Arrojo Poroger e Toti Loureiro (SP)

• "Invasão Espacial", de Thiago Foresti (DF)