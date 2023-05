Audiovisual gaúcho: pesquisas com profissionais vão mapear produções e demandas do setor

publicidade

O Instituto Estadual de Cinema (Iecine) - instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) - e o Colegiado Setorial do Audiovisual do RS (CSAVRS) lançaram, na segunda-feira passada, duas pesquisas que vão mapear as produções e as demandas do setor audiovisual no estado do Rio Grande do Sul (RS). Apoiam a iniciativa o Sindicato da Indústria Audiovisual do RS (SIAV), a Associação Profissional de Técnicos Cinematográficos (APTC) e RS Criativo, programa da Sedac.

Com o Mapeamento das Mostras e Festivais de Cinema do Rio Grande do Sul 2023, o Iecine quer compreender o cenário em que estes eventos acontecem e quais os desafios e as oportunidades enfrentados pelos organizadores, não só em frente aos palcos, mas principalmente nos bastidores. A segunda pesquisa, sobre as produtoras audiovisuais, pretende traçar um panorama abrangente e atualizado do setor, visando à construção de políticas públicas mais adequadas e eficazes para impulsionar a criação, a produção e a distribuição de obras de qualidade.

“É de suma importância que as produtoras audiovisuais do Estado participem ativamente através do preenchimento do formulário, que compartilhem suas experiências, demandas e interesses para serem compatibilizadas com as prerrogativas da Lei Paulo Gustavo. Já em relação aos festivais, entendemos que é fundamental a participação na pesquisa para que possamos fortalecer e fazer crescer em rede o circuito de exibições no RS. Especificidades, dimensões de eventos e necessidades também serão compartilhadas através do preenchimento do formulário, proporcionando um planejamento mais assertivo e democrático de distribuição dos recursos da lei", explica a diretora do Iecine, Sofia Ferreira.

Lei Paulo Gustavo

Nesta quarta-feira (17), a Sedac lançou uma consulta pública para receber contribuições que auxiliem na qualificação da execução da Lei e na operacionalização das ações de implementação. Será disponibilizado um formulário on-line e o preenchimento poderá ser feito até as 23h59min do dia 23 de maio.

Também está programada uma Audiência Pública para o dia 24 de maio, das 9h às 12h. O endereço eletrônico para acesso à transmissão ao vivo da audiência e informações sobre a forma de participação serão informadas no site do Pró-cultura RS, até 48 horas antes de seu início.