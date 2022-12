Carolina Dieckmann celebra 10 anos da lei que leva o nome dela

publicidade

Carolina Dieckmann publicou um vídeo na noite desta quarta-feira (30) para celebrar os 10 anos da lei que leva o nome dela. Em 2011, a atriz teve fotos íntimas vazadas na internet após ser alvo de extorsão de criminosos. O caso causou grande comoção pública e inspirou uma mudança no código penal brasileiro para tipificar esse tipo de delito.

"Em 2011, passei por um processo doloroso. A minha intimidade foi invadida e isso gerou uma grande discussão pública. Tive fotos roubadas e fui extorquida. Ou pagava a quantia pedida, ou as minhas fotos seriam publicadas. Me recusei a pagar o dinheiro pedido pelos criminosos e tive essas fotos íntimas divulgadas na internet", disse Carolina no vídeo.

A lei 12.737/12 foi sancionada em 2012 e promoveu alterações no código penal para definir crimes cibernéticos no Brasil. Essa lei prevê crimes que se caracterizam pelo uso indevido de informações e materiais pessoais referentes a privacidade de alguém na internet.

A atriz ainda aconselhou pessoas que estiveram passando por uma situação semelhante a dela a fazerem uma denúncia. Ela disse que a lei não pode ser aplicada no caso dela, mas que se conforta de saber que outras vítimas foram beneficiadas pela legislação.

"Se você está passando por alguma situação parecida, ou conhece alguém que esteja, denuncie, procure uma delegacia. O crime precisa ser investigado e quem o comete precisa ser punido. Não pude utilizar essa lei porque o crime aconteceu antes de ela ser sancionada, mas me conforta de alguma forma saber que essa lei agora existe e que ela pode ajudar muitas outras pessoas", concluiu Carolina Dieckmann.

Veja aqui o vídeo publicado pela artista.