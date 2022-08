Festival de Cinema de Gramado: "Noites Alienígenas" é consagrado como Melhor Filme Brasileiro

publicidade

O 50° Festival de Cinema de Gramado teve sua cerimônia de premiação realizada na noite deste sábado e consagrou "Noites Alienígenas" como grande vencedor da categoria melhor longa-metragem brasileiro. A célebre noite do cinema nacional também reconheceu "9" como melhor longa-metragem estrangeiro, "5 Casas" o melhor longa-metragem gaúcho, "Fantasma Neon" o melhor curta-metragem brasileiro e "Um par para chamar de meu" o melhor documentário.

"Noite Alienígenas" ganhou nas categorias Melhor Filme; Melhor Ator - Gabriel Knoxx; Melhor Atriz Coadjuvante - Joana Gatis; Melhor Ator Coadjuvante - Chico Diaz; Júri da Crítica; e Menção Honrosa a Adanilo pela excelência da construção da linha do personagem e interpretação.

Com o retorno do público após dois anos de restrições da pandemia, o Palácio dos Festivais em Gramado viu suas sessões lotadas ao longo de toda a semana. Neste ano, para obter os tíquetes de entrada os interessados deviam levar 2 quilos de alimento não perecível na bilheteria, localizada na Sociedade Recreio Gramadense. Isso resultou em cinemas cheios e na arrecadação de 5,5 toneladas de alimentos, que serão doados.

Após mais uma edição de sucesso, o 51° Festival de Cinema de Gramado já tem data para acontecer: de 11 a 19 de agosto de 2023. Em coletiva, Rosa Helena Volk, presidente da Gramadotur, destacou a emblemática marca de 50 anos do festival. "Chegamos nesta edição com certa maturidade", disse ela, ressaltando o apoio dos patrocinadores. Ela também destacou que o Cine Embaixador, onde ocorrem as sessões de cinema, é uma propriedade privada e que o festival precisa pagar aluguel para usá-lo. A intenção atual é comprá-lo e já está em andamento um edital de compra", pontuou.

Confira a lista completa dos vencedores:

LONGA-METRAGEM BRASILEIRO

- Melhor Filme - Noites Alienígenas, de Sergio Carvalho

- Melhor Direção - Cristiano Burlan, por A Mãe;

- Melhor Ator - Gabriel Knoxx, por Noites Alienígenas

- Melhor Atriz, Marcelia Cartaxo, por A Mãe

- Melhor Roteiro, Gabriel Martins, por Marte Um;

- Melhor Fotografia - Rui Poças, por Tinnitus

- Melhor Montagem - Eduardo Serrano, por Tinnitus

- Melhor Trilha Musical - Daniel Simitan, por Marte Um;

- Melhor Direção de Arte, Carol Ozzi, por Tinnitus

- Melhor Atriz Coadjuvante - Joana Gatis

- Melhor Ator Coadjuvante - Chico Diaz, por Noites Alienígenas

- Melhor Desenho de Som , Ricardo Zollner, por A Mãe;

- Júri da Crítica - Noites Alienígenas

- Júri Popular - Marte Um

- Prêmio Especial do Júri - Marte Um; Menção Honrosa ao ator indígena Adanilo, por Noites Alienígenas

Categoria CURTA-METRAGEM BRASILEIRO

- Melhor Filme - Fantasma Neon

- Melhor Direção - Leonardo Martinelli, por Fantasma Neon;

Foto: Adriana Androvandi / Especial CP

- Melhor Ator - Dennis Pinheiro, por Fantasma Neon;

- Melhor Atriz - Jessica Ellen, por Último Domingo;

- Melhor Roteiro - Fernando Domingos, por O Pato;

- Melhor Fotografia - Fenando Macedo, por Último Domingo;

- Melhor Montagem - Danilo Arenas e Luiz Maudonett, por O Elemento Tinta

- Melhor Trilha Musical - Coral Araí Ovy e outros, do filme Um Tempo para Mim;

- Melhor Direção de Arte - Joana Claude, de Último Domingo;

- Melhor Desenho de Som - Alexandre Rogoski, do filme O Fim da Imagem;

- Júri da Crítica - Fantasma Neon, de Leonardo Martinelli

- Júri Popular - O Elemento Tinta, de Luiz Maudonnet e Iuri Salles;

- Prêmio Especial do Júri - Serrão (MG); Menção Honrosa do Júri - Íma de Geladeira

LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

- Melhor Filme - 9, de Martin Barreneceha e Nicolas Branca

- Melhor Direção, Néstor Mazzini, por Quando Oscurece;

Foto: Adriana Androvandi / Especial CP

- Melhor Ator, Enzo Vogrincinc, por 9;

- Melhor Atriz, Anajosé Aldrete, por El Camino de Sol;

- Melhor Roteiro - Agustín Toscano, Moisés Spúlveda e Nicolas Postiglione, por Inmersión

- Melhor Fotografia, Sergio Armstrong, por Inmersión

- Júri Popular - La Pampa;

- Prêmio Especial do Júri - La Pampa;

LONGA-METRAGEM GAÚCHO

- Melhor Filme - 5 Casas, de Bruno Gularte Barreto

- Melhor Direção - Bruno Gularte Barreto, por 5 Casas

Foto: Adriana Androvandi / Especial CP

- Melhor Ator, Hugo Nogueira, por Casa Vazia;

- Melhor Atriz - Anaís Grala Wegner, por Despedida;

- Melhor Roteiro, Giovani Borba, por Casa Vazia;

- Melhor Fotografia - Ivo Lopes Araújo, por Casa Vazia;

- Melhor Direção de Arte - Gabriela Burk por Despedida;

- Melhor Montagem - Vicente Moreno, por 5 Casas;

- Melhor Desenho de Som - Marcos Lopes e Tiago Belo por Casa Vazia;

- Melhor Trilha Musical - Renan Franzen, por Casa Vazia;

- Júri Popular - 5 Casas; - Duas menções honrosas: ao ator Clemente Viscaíno, por Despedida, e ao filme Campo Grande é o Céu