Gal Gadot cria formulário para cadastrar israelenses desaparecidos após ataque do Hamas

Gal Gadot anunciou na sexta-feira, 13, que criou uma plataforma para concentrar informações sobre israelenses desaparecidos após o ataque do Hamas no sábado passado, dia 7. A atriz compartilhou o banco de dados em seu perfil no Twitter. Trata-se de um formulário em que parentes das vítimas podem cadastrar o nome da pessoa, informar se ela foi sequestrada ou está desaparecida, além de registrar fotos e telefones para contato.

"Neste momento, há centenas de israelenses inocentes sequestrados ou desaparecidos. Estou usando minha plataforma para compartilhar seus nomes, rostos e informações", escreveu a artista na rede social. "Ajude-nos a gritar para o mundo, Hamas, traga eles de volta! Se você tiver alguma informação ou se seu ente querido estiver desaparecido, entre em contato conosco", publicou.

at this moment there hundreds of kidnapped or missing innocent Israelis.

I am using my platform to share their names. their faces, their information.

please share their photos, share the stories.

And help us scream to the world, Hamas #BringThemBack!



if you have any… pic.twitter.com/C55eGsFi1P