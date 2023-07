Morre o cronista e repórter Ney Gastal aos 72 anos

publicidade

Morreu nesta madrugada o repórter e cronista Ney de Araújo Gastal. Conhecido no meio cultural, ele foi redator e editor na área de cultura do jornal Correio do Povo, durante a década de 70 e parte da de 80, escrevendo, principalmente, sobre cinema e música.

O velório será realizado no Cemitério São Miguel e Almas, capela I, com início às 13h e encerramento, às 17h.

Gastal trabalhou também como assessor de imprensa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Atuou como assessor de José Lutzenberger na Secretaria Especial de Meio Ambiente da Presidência da República (SEMAM) e como assessor da presidência da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEPAM). Foi diretor do Museu de Ciências Naturais do Rio Grande do Sul e presidiu a ABRAPA, Associação Brasileira para a Preservação Ambiental. Participou de diversos jornais e programas de rádio e TV.

Integrou por um período a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (ACCIRS).

Nascido em 1951, era filho de Paulo Fontoura Gastal (1922-1996), renomado crítico de cinema do Rio Grande do Sul.

Em 2012, Gastal conversou com Luiz Gonzaga sobre o Caderno de Sábado.

