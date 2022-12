"Rainha do Natal": descubra a fortuna que Mariah Carey vai faturar em 2022 com a data

publicidade

Mariah Carey já é chamada nas redes sociais de Rainha do Natal por conta do sucesso da música "All I Want for Christmas Is You".

E não é só o título que Mariah ganhou, ela também está enchendo os bolsos de dinheiro.

Especialista em economia, a influenciadora Codie Sanchez está viralizando por ter calculado quanto Mariah fatura somente na época de Natal.

Gravada em 1994, "All I Want for Christmas Is You" já chegou ao topo das paradas oito vezes, e todos os anos fica entre as músicas mais tocadas neste período do ano.

Codie revela que Mariah ganha todos os anos US$ 2,5 milhões com a canção, algo em torno de R$ 12,8 milhões.

A influenciadora então lista todos os outros faturamentos de Mariah para o Natal deste ano.

"Mais US$ 1 milhão por royalties da canção, US$ 3 milhões por performances ao vivo durante o Natal, US$ 1 milhão por especiais de Natal, US$ 5 milhões por um show esgotado no Madison Square Garden, em Nova York. US$ 3 milhões com streamings e US$ 2 milhões com direitos de exibição de TV", explica ela.

No total, Mariah deve faturar somente no Natal de 2022 cerca de US$ 17,5 milhões, ou R$ 90 milhões.

Codie explica o segredo de Mariah para ter se tornado essa máquina de fazer dinheiro no Natal: "Qual é a chave para tudo isso? Ela criou uma vez e fatura continuamente. Quando ela viu um grande hit, ela criou uma estratégia ao redor dele, na qual ela é dona do nicho todo, e esse nicho retorna todos os anos. Ela é como o Papai Noel, ela pode ficar de boa o ano inteiro e faturar durante as festas de fim de ano".

Confira abaixo o vídeo de Codie que já foi visto mais de 700 mil vezes.

