Ryan Reynolds confirma pré-produção de "Deadpool 3"

Ryan Reynolds confirmou a produção do terceiro filme de "Deadpool" durante a sua participação no programa "Live With Kelly and Ryan", informou o Daily Mail nesta sexta-feira. "Estamos trabalhando no projeto com a equipe inteira. Agora estamos na Marvel Studios, que é como jogar com a seleção", disse durante a atração.

O próximo filme do mercenário tagarela será o primeiro a ser desenvolvido pela Marvel Studios. Os dois primeiros foram feitos pela 20h Century Fox, que foi adquirida pela Disney. O futuro de Deadpool era incerto após esta compra, já que muitos projetos do estúdio foram cancelados.

Não tem previsão do lançamento de "Deadpool 3" ou detalhes da sinopse. "Deadpool 2" chegou a ser a maior bilheteria mundial de um filme para maiores, mas perdeu o posto para o "Coringa", lançado em 2019.