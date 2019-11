Site desmente negociações para sequência de "Coringa"

publicidade

As negociações para uma possível sequência de "Coringa" são falsas, divulgou o site Deadline nesta quarta-feira. Mais cedo, o The Hollywood Reporter informou que a Warner Bros. Pictures e o diretor Todd Phillips estariam conversando sobre dois projetos: um novo filme de origem de algum outro personagem da DC Comics e um segundo longa sobre o vilão, que bateu a marca de US$ 1 bilhão na bilheteria mundial.

Porém, o Deadline noticiou que estas negociações não existem e que o encontro do diretor com o presidente da Warner, Toby Emmerich, nunca aconteceu. Conforme a publicação, fontes internas negaram estas possibilidades. Além de que tanto Phillips quanto o roteirista Scott Silver não fizeram qualquer movimento para desenvolver a nova produção de "Coringa".

Até o momento, Todd Phillips e Warner Bros. Pictures não se pronunciaram a respeito das notícias divulgadas pelo Deadline e The Hollywood Reporter nesta quarta-feira.

Confira o trailer