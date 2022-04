The Weeknd muda letra da música 'Party Monster' e faz referência a Anitta em show no Coachella

publicidade

O cantor The Weeknd surpreendeu o público ao mudar a letra da música Party Monster durante sua apresentação no festival Coachella, neste domingo (17).

O astro canadense foi a atração principal do dia no evento, que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, e fez referência a outra estrela que brilhou por lá: a brasileira Anitta!

Durante Party Monster, ele usou a frase "like Anitta, a** shaped like Anitta", algo como "Se parece com a Anitta, bumbum com o formato igual o da Anitta".

Na versão original, ele cita Selena, que muitos fãs acreditavam ser uma referência à ex-namorada Selena Gomez, enquanto outros diziam ser sobre Selena Quintanilla.

Anitta foi um dos destaques do Coachella na sexta-feira (15), com um show que levantou o público e participações especiais de Snoop Dogg, Saweetie e Diplo.

The Weeknd foi acrescentado ao line up do Coachella após o rapper Kanye West cancelar suas performances faltando poucas semanas para o evento.

