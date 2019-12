"The Witcher" se torna um dos grandes sucessos da Netflix em 2019

publicidade

"The Witcher" se tornou uma das séries mais comentadas desde que estreou no dia 20 de dezembro na Netflix. Apesar de muitos críticos não terem aprovado, a produção estrelada por Henry Cavill se tornou um dos grandes sucessos da plataforma entre os seus espectadores.

Segundo o site Business Insider, na semana de lançamento, "The Witcher" contou com 93% de aprovação por parte do público no Rotten Tomatoes. Além disso, os dados analisados da Parrot Analytics entre os dias 18 e 24 de dezembro mostraram que a série é a terceira de maior sucesso dos serviços de streaming nos Estados Unidos, ficando atrás apenas de "Stranger Things" e "The Mandalorian", da Disney+.

"The Witcher" já tem a sua segunda temporada garantida pela Netflix com oito episódios. A produção deve iniciar as filmagens em 2020 e estrear somente em 2021.

A produção é baseada em best-sellers de fantasia e gira em torno do famoso caçador de monstros Geralt de Rivia (Henry Cavill). Na história, humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros convivem no Continente, onde lutam para sobreviver.

Confira o trailer