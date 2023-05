Velório de Rita Lee será aberto ao público, no Parque Ibirapuera, em São Paulo

publicidade

O velório de Rita Lee, que morreu na noite desta segunda-feira (8), vai acontecer nesta quarta-feira (10), no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e será aberto ao público. As informações estão no comunicado sobre o falecimento da cantora, publicado nas redes sociais na manhã de hoje. A artista lutava contra um câncer de pulmão desde 2021.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h", diz o texto.

O comunicado afirma ainda que a cantora será cremada. "De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Neste momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e amor de todos."