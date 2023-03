Confira as atividades físicas em alta para 2023

publicidade

Um novo ano traz novas promessas e projetos, incluindo perda de peso e mudança de hábitos, que são consideradas as campeãs da lista. Estar com o corpo saudável neste período do verão é o desejo de muitas pessoas, que buscam novos exercícios e métodos para alcançar seus objetivos.

Aline Perez Alves, gerente de musculação da Bio Ritmo, destaca a importância de do acompanhamento de um profissional para realizar as atividades. “Estar bem preparado e amparado por um profissional é essencial para a execução correta dos exercícios e, assim, obter os resultados de forma planejada e segura”, explica. Com isso, é possível evitar possíveis lesões articulares ou musculares que prejudiquem a continuidade e a qualidade dos treinos ou mesmo nas atividades diárias, resultados físicos e na qualidade de vida. Dentro desse contexto, não há restrições para as atividades físicas, pois existe a possibilidade de professores capacitados adaptá-los para qualquer lesão ou problema de saúde, caso necessário.

Musculação com pesos livres, treino com peso corporal, treinamento funcional e Hiit são as modalidades que se destacam nas tendências do fitness no Brasil para 2023, segundo o ACSM (American College of Sports Medicine). Os benefícios desses treinos incluem a variedade de exercícios para todos os músculos do corpo, aumenta a resistência e força, adquire uma maior consciência dos movimentos do seu corpo (coordenação) e é um aliado na perda de gordura. Por serem exercícios que proporcionam um alto gasto calórico, resultam no aumento de massa magra. “No entanto, é aconselhado realizar o treino na presença de um profissional para evitar que o exercício seja realizado de forma errada e com posturas incorretas, evitando assim as lesões”, esclarece Aline.

Glúteo e ABS

“O treino de glúteo e ABS foi criado para aquelas pessoas que querem intensificar um resultado focado em glúteo e abdômen. Ele foi embasado cientificamente para potencializar o trabalho nesta região de forma segura, tendo como consequência uma tonificação, aumento de massa muscular e para ter resultados mais rápidos e intensos”, explica a especialista.

“Este treino tem uma programação de estímulos e mudança, em que a pessoa pode escolher focar em glúteo e abdômen de forma bem intensa por aproximadamente três meses ou escolher fazer um treino para todo o corpo, mas que ainda priorize esta região", completa.

Intensifique e eleve a frequência cardíaca

Para quem busca exercícios para perda de gordura corporal, as melhores opções são os treinos intensos e que elevem a frequência cardíaca, pois estimulam a adaptação metabólica que é responsável pela diminuição dessa gordura.

Segundo Aline, treinos circuitados que forem executados na intensidade correta promoverão a diminuição da gordura corporal. “A vantagem deste treino é que como ele alterna exercícios resistidos e cardio, atende essas premissas e ainda fortalece os músculos e articulações", esclarece.