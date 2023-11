Projeto Ponto Firme apresenta desfile exclusivo com paetês sustentáveis

publicidade

O projeto Ponto Firme apresentará em dezembro uma coleção inspirada na estética de férias e festas no litoral. O desfile, marcado para o próximo dia 9 no Edifício Copan, em São Paulo, tem o apoio do São Paulo Fashion Week e marca a estreia da collab de Gustavo Silvestre e do suíço Kevin Germanier no Brasil. Participam desta coleção egressos do sistema prisional e alunos do Projeto Ponto Firme em situação de vulnerabilidade social.

O pernambucano Gustavo Silvestre reuniu seu time de experientes artesãos, alunos e parceiros do projeto Ponto Firme para executar as peças. Embora já tenha criado e apresentado outras coleções com Germanier, essa é a primeira vez que uma collab dos estilistas desembarca em território brasileiro. Apesar de terem nascido em países com realidades bastante distintas, os dois estilistas investigam a sustentabilidade social e ambiental nos processos de moda.

Germanier e Silvestre já desenvolveram coleções para duas edições da Paris Fashion Week e seguem com a mesma sinergia para este desfile junto ao SPFW. “É realmente impressionante como temos uma grande sintonia de ideias, como compartilhamos de valores sustentáveis e sociais, e do conceito do design com o crochê que criam movimentos, texturas e tramas únicas”, comenta Silvestre.

Para esta coleção, estão previstos 25 looks feitos a partir de paetês sustentáveis, resíduos têxteis e tecidos do acervo de Kevin Germanier. Todo o resíduo gerado é retrabalhado, e os paetês são produzidos à mão (corte e pintura), com 100% de aproveitamento da sobra da produção.

Os fios usados na coleção são exclusivos da Círculo, com o lançamento mais recente da marca, o fio cordonê. “Optamos por ele, pois é indicado para a confecção de peças de moda devido ao caimento leve, que dá movimento e conforto ao vestir. Com uma sutil cintilância, casa perfeitamente com o brilho que queremos trazer à nossa coleção, além de possuir uma espessura ideal que facilita a aplicação dos paetês sustentáveis que vamos utilizar”, comenta Silvestre.

“Apresentaremos também paetês sustentáveis desenvolvidos 100% à mão, a partir de resíduos plásticos. Além do crochê, as peças têm como ponto de partida tecidos exclusivos e resíduos têxteis que foram disponibilizados do acervo do Kevin. Todo o material será transformado em roupas exclusivas pelos artesãos do Projeto Ponto Firme”, complementa. De acordo com o estilista brasileiro, essa ação reforça o propósito do Ponto Firme em relação às premissas sociais e ambientais.

“Um ponto chave da marca Germanier é a inovação. A gente ultrapassa os limites do upcycling com novos materiais, novas formas, novas cores misturadas. Essa é a sinergia que nós temos, e o trabalho que o Gustavo desenvolve vai ainda muito além do design”, pondera o estilista suíço.