Yoga para iniciantes: especialista dá 7 dicas para começar a praticar

O Yoga se tornou uma das principais formas de cuidar da saúde física e mental e ganhou milhões de praticantes ao redor do mundo. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como iniciar na prática. Para quem está pensando em começar a praticar, encontrar um espaço tranquilo e respeitar o próprio progresso são algumas recomendações. Confira sete dicas do professor Ravi Kaiut para iniciar no Yoga:

1) Encontre um bom professor: Ravi ressalta que é sempre indicado contar com um profissional para guiar seus primeiros passos no Yoga e orientar na realização correta das posições e dos exercícios de respiração.

2) Entenda a prática: o especialista alerta que existem formas incorretas e nocivas de Yoga que podem machucar. “No meu caso, ensino um método desenvolvido na minha família, o Kaiut Yoga, que combina as práticas milenares com as necessidades modernas para trazer os melhores resultados” explica.

3) Não caia na ideia de iniciante e avançado: de acordo com Ravi, o Yoga é uma prática para todos. "Quem desenvolve a dinâmica individual é sempre o professor. Não existe iniciante nem avançado. Professores sem experiência acabam trazendo ideias incorretas por não terem prática de sala de aula com grupos de alunos distintos”, afirma.

4) Esteja presente e ouça seu corpo: o professor também explica que durante a prática é importante respeitar seus limites. “Esteja presente no momento e ouça atentamente seu corpo. O Yoga é uma jornada individual e cada pessoa tem seu próprio ritmo de progresso”, diz.

5) Pratique regularmente: também é importante estabelecer uma rotina de prática regular, segundo Ravi. "Mesmo que seja apenas algumas vezes por semana, a consistência é fundamental para obter os benefícios do Yoga. Reserve um tempo em sua agenda para se dedicar-se à prática e aproveite os momentos de conexão consigo mesmo.”

6) Encontre um espaço tranquilo: outro fator importante é o ambiente. O especialista diz que um espaço sem distrações ajuda a mergulhar mais profundamente na prática. “Crie um ambiente calmo e tranquilo para praticar. Encontre um espaço em sua casa ou encontre um estúdio próximo a você", recomenda.

7) Seja paciente e respeite seu próprio progresso: “O Yoga é uma jornada contínua e os benefícios se acumulam com o tempo. Seja paciente consigo mesmo e evite comparações. Cada pessoa tem seu próprio ritmo de evolução”, destaca Ravi Kaiut.