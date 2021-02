Cervejaria completa seis anos e lança Clube Reculuta

publicidade

A Cervejaria Reculuta completou seis anos. Para marcar a data, lançou nas redes sociais o Clube Reculuta, um programa de relacionamento que busca proporcionar ainda mais experiências aos consumidores da marca.

O aniversário foi comemorado no dia 27 de janeiro. A cada ano a empresa aposta em uma inovação, para envolver os clientes e atrair novos públicos. No ano passado, em meio a pandemia, lançou uma linha de cerveja em garrafas pets . Segundo Cristiano Mielczarski Junior, um dos quatro sócios da empresa, foi o que salvou o faturamento.

O Clube Reculuta consiste em um grupo de clientes que, ao pagar uma anuidade, tem direito a brindes exclusivos, descontos na compra de produtos e, o melhor de tudo, pode acompanhar as brasagens na indústria, uma bela experiência com a marca. Através de um grupo no WhatsApp, também trocam experiências sobre o universo da cerveja artesanal.

A Cervejaria Reculuta foi a primeira cervejaria de Guaíba, na região Metropolitana. Atualmente, os produtos são comercializados também na região Norte do Estado. A produção é de 30 mil litros de cerveja por mês. São estilos como cream ale, apa, weiss, pilsen, ipa e cacau porter. Ainda para este ano devem lançar uma cerveja estilo Stout, envelhecida em barril de carvalho francês.