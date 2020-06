Após ser cobrado, Neymar se manifesta sobre racismo e pede fé

publicidade

Neymar se pronunciou contra o racismo nesta terça-feira, em sua conta no Instagram. O atacante vinha sendo cobrado por fãs e personalidades, como o influenciador Felipe Neto, desde que outros esportistas começaram a fazer campanhas contra violência policial devido a morte de Goerge Floyd há uma semana.

O brasileiro entrou na campanha #BlackOutTuesday (terça-feira no apagão) em que as pessoas fazem uma postagem na rede social sem nenhuma foto, e fica preto. O camisa 10 acrescentou uma imagem de sua tatuagem da palavra Fé. Na legenda, escreveu: Black Lives Matter (vida negras importam) #blackouttuesday. Com um emoji de coração preto.

A campanha que o jogador entrou foi lançada pela indústria da música norte-americana, mas todos os outros setores também aderiram. Entre os atletas, Neymar está acompanhado de Messi, que também só se pronunciou nesta terça, Usain Bolt, David Beckham, Zinedine Zidane, Marcelo (Real Madrid), Willian (Chelsea) e muitos outros.

Na última segunda-feira, o nome de Neymar chegou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais no Brasil, depois que Felipe Neto cobrou um posicionamento do jogador do Paris Saint-German.

De acordo com o youtuber, o atacante é o maior influenciador digital do Brasil no mundo, uma vez que ele tem mais de 244 milhões de seguidores, levando em consideração suas contas no Instagram, Twitter e Facebook.

A assessoria de imprensa afirmou que não falaria sobre o assunto e nesta terça, Neymar foi mais uma celebridade que entrou na campanha contra o racismo no mundo.