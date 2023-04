Caxias anuncia saída do técnico Thiago Carvalho

publicidade

O Caxias anunciou, na tarde desta quinta-feira, o desligamento do técnico Thiago Carvalho. O auxiliar Luis Gustavo, o preparador físico Tiago Cetolin e o analista Flávio Salla também deixam o time. No Twitter, o vice-campeão gaúcho afirmou que "fez todos os esforços financeiros para buscar a manutenção dos profissionais que optaram por deixar o clube".

A decisão ocorre na semana após a derrota da equipe grená por 1 a 0 diante do Grêmio, no segundo jogo da final do Gauchão. Na publicação, o Caxias também agradeceu o trabalho dos profissionais e disse que a nova comissão técnica para a Série D será anunciada ainda nesta quinta-feira.