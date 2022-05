Clima atrapalha e STU National fica sem as finais em Porto Alegre

publicidade

Não foi exatamente o final de semana esperado pelos fãs de skate. O público compareceu em bom número, os atletas se esforçaram com ótimas manobras, mas a chuva atrapalhou e as finais do Skate Total Urbe (STU) National Porto Alegre acabaram canceladas em função das condições climáticas na Capital neste domingo chuvoso.

Não que a organização do evento e os atletas não tenham feito de tudo para que a decisão acontecesse na pista – muito elogiada pelos participantes, diga-se de passagem. O problema é que a chuva ia e voltava. Quando parava, lá iam dezenas de pessoas da produção com rodos secar a pista. Aí quando tudo indicava que as disputas seriam retomadas, a precipitação voltava. Ainda assim, as tentativas foram ao limite. As finais previstas para começarem no início da tarde só foram de fato canceladas por volta das 18h30min.

Desta forma, os vencedores foram os skatistas com as melhores marcas obtidas nas semifinais, realizadas no sábado. Assim, foram campeãs no park feminino Raicca Ventura; no street feminino Gabi Mazetto; no park masculino Luigi Cini; e no street masculino Giovanni Vianna.

Durante o evento, o prefeito Sebastião Melo revelou que a cidade está na briga para sediar o Mundial da modalidade, em 2023