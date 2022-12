Brasil encara a Coreia do Sul nas oitavas com reforço de Neymar e Danilo

publicidade

O décimo quinto dia da Copa do Mundo do Catar tem o Brasil em campo para decidir contra a Coreia do Sul uma vaga nas quartas de final. Nesta segunda-feira, às 16h, os comandados de Tite buscam apagar a imagem negativa da última partida, quando a Seleção Brasileira saiu derrotada para Camarões por 1 a 0 — mesmo assim, garantiu a liderança do Grupo G. A grande notícia serão os reforços de Neymar e Danilo.

Copa do Mundo: acompanhe Brasil x Coreia do Sul em tempo real

A dupla, que lesionou o tornozelo na estreia, está recuperada. Eles devem começar como titulares no estádio 974, em Doha. A escalação brasileira deve ter: Alisson; Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinicius Júnior e Richarlison.

Já pelo lado sul-coreano, a grande esperança é o craque Son Heung-min. O astro do Tottenham, da Inglaterra, fez toda a jogada e de a assistência para o gol Hwang Hee-chan, que sacramentou a vitória da Coreia do Sul contra Portugal por 2 a 1 e, consequentemente, a classificação como segunda colocada do Grupo H.

