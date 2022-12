Tite confirma que Neymar volta para duelo contra a Coreia do Sul

publicidade

Neymar estará de volta para o duelo contra a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no estádio 974, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O técnico Tite, em entrevista coletiva concedida neste domingo (4), confirmou a presença do camisa 10 no confronto.

A pergunta sobre a presença de Neymar foi feita a Thiago Silva, que teve o microfone em mãos antes do técnico. O zagueiro, porém, repassou a dúvida ao treinador. "E aí, professor?" , perguntou Thiago. "Sim!", respondeu Tite. Depois, o técnico tirou mais dúvidas sobre o camisa 10.

"Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo. Ela passa por um treinamento específico para eu não antecipar nenhuma situação. Eu não passo informação que não seja verdadeira. Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo", disse Tite.

O atacante se lesionou ainda na estreia da seleção brasileira no Mundial, contra a Sérvia. Neymar teve um entorse no tornozelo direito, além de um edema ósseo na região. A volta do camisa 10 está de acordo com o planejamento do departamento médico, que previu desde o início o retorno do jogador apenas nas oitavas de final.

Na segunda rodada, diante da Suíça, Neymar ficou no hotel para dar prosseguimento ao tratamento da lesão, mas desejou sorte aos companheiros mesmo estando de longe. Já na terceira e última rodada, o atacante esteve no estádio Lusail e acompanhou a derrota do Brasil para Camarões, por 1 a 0.

No sábado (3), Neymar voltou a treinar com bola no campo. Anteriormente, nos bastidores, o camisa 10 já havia manifestado o desejo de voltar aos gramados, mas um quadro gripal, em que teve febre, atrasou a recuperação do camisa 10.

Danilo e Alex Sandro

Sobre os laterais Danilo e Alex Sandro, que se lesionaram contra Sérvia e Suíça, respectivamente, Tite confirmou que o camisa 2 já fez treinos em campo e estará de volta para as oitavas de final contra a Coreia do Sul. No entanto, Alex Sandro deve ficar de fora. "Não tem condições", disse o treinador.

"O Alex Sandro está fora, não tem condições médicas e clínicas. A gente não vai colocar porque não tem saúde, e respeitamos a saúde. Se vasculhar quem jogou ali nos seus clubes vai matar a charada (risos). Aposta e vai nela lá. O Danilo está de volta", disse.