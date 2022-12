Zebras passeiam contra Brasil e Portugal, enquanto Uruguai tem eliminação precoce na Copa do Mundo

publicidade

A sexta-feira que definiu as últimas quatro seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo foi de zebras. No Grupo G, o Brasil classificou em primeiro, mas foi surpreendido por Camarões; enquanto Portugal, no Grupo H, não segurou a Coreia do Sul enquanto classificava também como líder.

O grande prejudicado acabou sendo o valente Uruguai. A Celeste Olímpica amargou eliminação precoce e voltou para casa mais cedo. A Suíça, como em 2018, voltou a eliminar a Sérvia e avançou para os mata-matas. Confira o resumo do dia.

Reservas do Brasil decepcionam

Com a classificação para as oitavas de final, Tite optou por escalar os jogadores reservas contra Camarões e pagou caro. Nos acréscimos do segundo tempo, Aboubakar fez o único gol da partida e protagonizou uma zebraça no estádio Lusail. Mesmo com o resultado negativo, o Brasil garantiu a liderança do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul no mata-mata.

Derrota do Brasil deixa Copa do #Qatar2022 sem nenhuma seleção com 100% de aproveitamento na fase de grupos — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022

Foi o primeiro gol sofrido e, consequentemente, a primeira derrota dos brasileiros no Catar. Os africanos, que estão eliminados com quatro pontos, quebraram uma invencibilidade de 17 jogos do Brasil em fases de grupos de Copa e, por tabela, venceram pela primeira vez os sul-americanos em mundiais.

A Seleção Brasileira errou quando podia. Na segunda-feira, às 16h, contra a Coreia do Sul, não poderá bobear. Caso contrário, volta para casa mais cedo.

Suíça "manda" Sérvia para casa outra vez

Em um grande jogo, cheio de reviravoltas, a Suíça venceu a Sérvia por 3 a 2 e garantiu a segunda colocação do Grupo G. Shaqiri, Embolo e Freuler marcaram para os suíços, enquanto Mitrović e Vlahović diminuíram para os sérvios. Nas oitavas, os comandados de Murat Yakın enfrentam Portugal.

Pela segunda Copa consecutiva, a Suíça "manda" a Sérvia para casa na primeira fase. Em 2018, ambas as seleções também se enfrentaram na fase de grupos e deu mais uma vez a seleção suíça: vitória por 2 a 1.

Veja Também

Eliminação precoce do Uruguai

Após 20 anos, o Uruguai voltou a ser eliminado na fase de grupos de uma Copa do Mundo. Mesmo com a vitória contra Gana por 2 a 0, a Celeste não conseguiu avançar para os mata-matas por causa de um gol. Arrascaeta mudou o time com sua entrada e marcou os gols da partida.

Os dois gols de Arrascaeta não foram o suficiente para classificar o Uruguai! — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022

As fracas atuações, contra Coreia do Sul e Portugal, além das contestáveis escolhas do treinador Diego Alonso, foram fundamentais para esse desfecho doloroso dos sul-americanos. Ficou ainda, a reclamação pelos dois pênaltis não apitados mesmo com o VAR no segundo tempo. Resta, agora, voltar para casa e pensar no próximo ciclo.

Coreia no caminho do Brasil

Todos dizem que na hora decisiva o craque precisa chamar a responsabilidade. E na Coreia do Sul foi assim. Son Heung-min puxou contragolpe no final da partida e deu assistência para o gol de Hwang Hee-chan, que sacramentou a vitória contra Portugal por 2 a 1 e, consequentemente, a classificação para a próxima fase. Kim Young-Gwon e Ricardo Horta marcaram os outros gols do jogo.

Nada é impossível! 🇰🇷👏 pic.twitter.com/6JffuEUMCC — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022

Com o resultado, que para muitos foi uma zebra, a seleção sul-coreana ficou na segunda colocação do Grupo H e vai enfrentar o Brasil nas oitavas de final. Mesmo com a derrota, a seleção portuguesa ficou na liderança e enfrenta a Suíça no mata-mata.