Coritiba anuncia contratação de Boschilia, ex-Inter

O Coritiba anunciou, no final da tarde desta sexta-feira, a contratação do meio-campista Gabriel Boschilia. O jogador, que rescindiu contrato com o Inter, assinou vínculo com o Coxa até o final de 2023.

🇳🇬 Seja bem-vindo, Gabriel Boschilia



Atleta de 26 anos assinou contrato até o final de 2023.



O meio-campista chega como opção ofensiva no Alto da Glória, encerrando assim as contratações planejadas para essa janela de transferências. pic.twitter.com/H36gt2lPRo — Coritiba (@Coritiba) August 12, 2022

Boschilia é o décimo jogador a deixar o Inter nesta janela de transferências. Antes dele, o lateral-direito Heitor, os laterais-esquerdos Paulo Victor, Moisés e Léo Borges, o volante Bruno Gomes, o meia-atacante Peglow e os atacantes Gustavo Maia, Matheus Cadorini e Wesley Moraes já haviam deixado o Beira-Rio.

Em 2022, o jogador disputou apenas 12 partidas e não marcou nenhum gol com a camisa colorada. Após passar por uma artroscopia no joelho direito em maio, ele voltou a atuar na vitória do Inter contra o América-MG, no dia 11 de julho, quando entrou na parte final do segundo tempo.

