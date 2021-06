De virada, Bélgica vence Dinamarca e vai às oitavas da Eurocopa

publicidade

A Bélgica garantiu vaga nas oitavas de final da Eurocopa ao vencer de virada a Dinamarca por 2 a 1 nesta quinta-feira, em Conpenhague, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Eurocopa. Na capital dinamarquesa, os donos da casa abriram o placar com o atacante Yussuf Poulsen, logo aos 2 minutos de jogo, mas o belgas chegaram à vitória no segundo tempo, com Thorgan Hazard (54) e Kevin De Bruyne (70).

No estádio Parken, diante de cerca de 25 mil espectadores, a partida foi interrompida no minuto 10 e todos os jogadores pararam no gramado para aplaudir Christian Eriksen. O camisa 10 da Dinamarca sofreu uma parada cardíaca na estreia da equipe no torneio continental, sábado passado, na derrota para a Finlândia.

Com este resultado, a equipe belga lidera a chave com seis pontos, três a mais que a segunda colocada Rússia, que na véspera derrotou os finlandeses (3º) por 1 a 0. Já os dinamarqueses ainda não pontuaram e estão na lanterna.

Na terceira última rodada do grupo, na segunda-feira (21), os belgas encaram a seleção finlandesa, enquanto a equipe dinamarquesa enfrenta os russos.

