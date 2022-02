Euroliga de basquete suspende temporariamente partidas na Rússia

publicidade

A Euroliga de basquetebol decidiu esta sexta-feira que os seus jogos programados na Rússia serão disputados fora desse país, numa reunião com os 18 clubes participantes, que "condenou firmemente qualquer ato de guerra como os que infelizmente ocorrem na Ucrânia".

As equipes da Euroliga decidiram "definir um plano para transferir temporariamente todos os jogos programados em solo russo para locais fora do território da Federação Russa".

No entanto, as partidas envolvendo equipes russas que devem ser disputadas em outros países "permanecerão como programadas", de acordo com o comunicado da Euroliga.

Somente as partidas entre equipes russas, como é o caso do Zenit São Petersburgo contra o Unics Kazan e do Zenit contra o CSKA Moscou "que serão disputados em 22 de março e 1º de abril, respectivamente" serão disputadas no país.

Nesse sentido, "o jogo entre CSKA Moscou e Barcelona que deveria ser disputado no domingo (na capital russa) está suspenso", acrescentou a nota da competição.

"Essas decisões foram tomadas para proteger a integridade da competição, permitindo que os clubes continuem defendendo seu direito de competir em campo, isolando o esporte da ação política", explicou a Euroliga.

O comunicado reforçou que os "clubes permaneçam unidos em seu objetivo de usar o basquete para unir os povos".

Estas decisões da Euroliga surgem após esta competição já ter suspendido na quinta-feira o jogo que o Barcelona estava programado para disputar esta sexta-feira contra o Zenit São Petersburgo nesta cidade russa.

O Barcelona se recusou a viajar para a Rússia na quinta-feira para dois jogos contra Zenit e CSKA, após a invasão russa da Ucrânia.

Também foram adiados Bayern Munique x CSKA Moscovo e Baskonia x Unics Kazan, todos correspondentes à 27ª rodada da competição.

A Euroliga informou nesta sexta-feira que "vai continuar a acompanhar a situação, incluindo eventuais regulamentações impostas pelas autoridades nacionais e internacionais, e se necessário, vai adotar as medidas adequadas" relativamente ao que foi decidido na sua reunião.