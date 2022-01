Flamengo anuncia a contratação do atacante Marinho, ex-Santos

publicidade

O Flamengo anunciou oficialmente a contratação do atacante Marinho, ex-Santos, nesta sexta-feira (28). Rei da América em 2020, quando foi vice-campeão com o Peixe na Libertadores, o jogador de 31 anos poderia assinar um pré-contrato no meio do ano, visto que seu vínculo com o Alvinegro se encerraria ao fim de 2022. O Santos optou por vendê-lo por cerca de R$ 8 milhões em vez de perder o atleta de graça. O jogador chegou a estar no radar do Inter para temporada.

Marinho chega com contrato de dois anos e para suprir as saídas de Michael, vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Kenedy, que retornou de empréstimo para o Chelsea. Essa não foi a primeira vez que o Rubro-Negro tentou a contratação do atacante. Em 2016, quando o jogador se destacou pelo Vitória, o Fla foi atrás do atleta, mas ele preferiu o futebol chinês.

No Santos, Marinho vivia um final de ciclo. O ponta-direita chegou em 2019, a pedido do então técnico Jorge Sampaoli. No ano seguinte, o camisa 11 fez sua grande temporada da carreira, sendo decisivo em diversos momentos para o Peixe, especialmente na Libertadores. Apesar do vice-campeonato continental, Marinho foi eleito o melhor jogador da América do Sul em 2020.

Em 2021, as coisas foram mais difíceis para o atleta, que conviveu com lesões e não teve o mesmo desempenho da temporada anterior. Com o Santos buscando se reerguer financeiramente, Marinho viu companheiros do time como Soteldo, Lucas Veríssimo e Luan Peres sendo vendidos, e cobrava uma valorização financeira para renovar o contrato, o que não era viável para o Peixe.

O ápice do desgaste entre jogador, clube e torcida do Santos se deu em setembro do ano passado. Na época, o Peixe lutava contra o rebaixamento, e Marinho apareceu de surpresa numa live do jornalista Ademir Quintino. Na ocasião, o atacante expôs bastidores do Alvinegro praiano e o desejo de explorar novos ares. Para ficar, o atleta cobrou um "plano de carreira", o que não ocorreu.