Governo do RS aumenta para 50% capacidade de público nos estádios

O Gabinete de Crise do governo do Estado decidiu nesta quarta-feira pela liberação de até 50% do público nos estádios. O ofício havia sido enviado ainda na terça-feira pela Federação Gaúcha de Futebol. Com a decisão, o Inter poderá receber cerca de 30 mil torcedores no clássico Gre-Nal desta sábado, às 19h, no Beira-Rio.

Conforme o governo, deverá ser mantido o distanciamento previsto entre as pessoas. O decreto com as novas regras será publicado ao longo da sexta-feira. Antes, os estádios estavam aptos a receber cerca de 15 mil torcedores. Apesar de 10% desses ingressos serem destinados para a torcida visitante, o Grêmio pode ter seu torcedor vetado no clássico, por conta de uma eventual punição após a invasão de campo na derrota por 3 a 1 diante do Palmeiras, no domingo, na Arena.

