Governo retira restrição de horário para partidas de futebol profissional no RS

O Gabinete de Crise do governo do Rio Grande do Sul decidiu em reunião, realizada nesta quinta-feira, retirar a a restrição de horário para a realização de partidas de futebol profissional no Estado. A medida só irá valer a partir da publicação de um novo decreto. O documento, porém, não deve ser publicado hoje.

Em um primeiro momento, conforme a norma anterior, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) marcou a última rodada da primeira fase do Gauchão para este sábado, com os jogos agendados para as 21h.

O governo estadual explicou que esta decisão não irá afetar a partida desta quinta, entre Grêmio e La Equidad, válida pela Copa Sul-Americana. A demanda da Conmebol já tinha sido atendida pela administração gaúcha.

Para a realização do jogo do Tricolor, a equipe do La Equidad teve de receber uma autorização do Ministério da Saúde da Colômbia para viajar ao Brasil. A razão é o agravamento da pandemia e o decreto colombiano que impede o ingresso de pessoas vindas do território brasileiro na Colômbia.

