Arena busca liberação da arquibancada Norte para duelo entre Grêmio e Ituano nesta sexta-feira

A Arena divulgou, nesta terça-feira, uma nota oficial em que afirma estar tomando todas as medidas judiciais cabíveis para reverter a decisão do juiz Marco Aurélio Xavier, que interditou a arquibancada Norte por 90 dias. A empresa busca a liberação do espaço para o duelo entre Grêmio e Ituano nesta sexta-feira.

A punição imposta pelo Juizado do Torcedor, que também atingiu quatro torcidas organizadas do Tricolor, aconteceu por causa da briga registrada durante o primeiro tempo do confronto contra o Cruzeiro no domingo. A confusão entre os torcedores do Grêmio chegou a paralisar a partida por cerca de 4 minutos.

O posicionamento da Arena vai ao encontro do pensamento do presidente Romildo Bolzan Júnior. O mandatário gremista, em entrevista coletiva na segunda-feira, se mostrou contrário ao fechamento da arquibancada Norte e anunciou que o clube buscaria reverter a sanção.

"O Grêmio trabalha na busca de responsabilizações pessoais. Estes que se agrediram precisam ser punidos exemplarmente. Seria injusto interditar o local, seria uma punição coletiva. Estariam punindo 45 mil pessoas biometrizadas. Generalizar uma punição não parece justo", disse Romildo.

