Atlético-MG tem interesse em Douglas Costa

O futuro de Douglas Costa está indefinido. Enquanto o meia curte férias do outro lado do mundo e compartilha os momentos em suas redes sociais, o Grêmio analisa como fazer para repassar o atleta e aliviar ainda mais a folha salarial para uma temporada em que terá pela frente apenas o Gauchão, a Série B e a Copa do Brasil. Interessados no futebol do atleta não faltam. Depois de clube dos Catar, agora Atlético-MG se coloca como um dos principais concorrentes.

O problema, no entanto, é justamente a situação de Douglas Costa com o Grêmio. O Galo já deixou claro que não irá pagar uma multa e espera uma definição da situação para então se movimentar e buscar o jogador. Douglas Costa teria que abrir mão de uma parcela importante de seus ganhos e negociar uma rescisão.

O Grêmio reformula seu elenco para 2022 e já liberou vários atletas que participaram da campanha que levou o clube ao terceiro rebaixamento da sua história. Rafinha, Cortez, Diego Souza, Alisson e Borja já saíram, e outros devem seguir o mesmo caminho. Por outro lado, o Tricolor já anunciou as contratações dos laterais Nicolas e Orejuela e do zagueiro Bruno Alves. Um centroavante e um meia também estão na mira da direção.

Interpretando o que diz Caetano: se o jogador chegar a um acordo e rescindir seu contrato com o Grêmio, há a possibilidade de acerto com o Galo. Sem rescisão, não deve haver negócio. https://t.co/z9qEo79J33 — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) December 24, 2021

