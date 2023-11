Bielsa destaca desempenho de Suárez no Grêmio ao comentar possível convocação

publicidade

O técnico do Uruguai, Marcelo Bielsa, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira para falar sobre a lista de jogadores que deve anunciar para a próxima Data Fifa. O centroavante do Grêmio, Luis Suárez, está entre os nomes cotados e o treinador destacou o desempenho dele pelo Tricolor como uma das razões para o retorno do Pistoleiro à Celeste.

"Um jogador como Suárez, além de qualquer consideração, o que sempre fala por ele são os gols. Faz gols e dá assistências com regularidade. O que ele está fazendo pelo Grêmio é impressionante. A equipe tem o melhor ataque e está no topo da tabela do Brasileirão", pontuou "El Loco".

Os torcedores uruguaios vinham pedindo o retorno do máximo goleador para a Seleção. Bielsa, que iniciou o ciclo neste ano, ainda não chamou Suárez. "A convocação de um jogador não acontece para satisfazer a imprensa ou a torcida. Se convoco Suárez, é porque acho que ele pode ser útil e jogará minutos. Vale para todos, inclusive para Suárez, que é uma glória do futebol uruguaio".

A Data Fifa está marcada para o período entre 13 e 21 de novembro. Na próxima rodada das Eliminatórias, o Uruguai entrará em campo contra a Argentina, no dia 16 de novembro, às 21h, no estádio Mario Kempes. Depois, no dia 21, a equipe voltará a jogar contra a Bolívia, no estádio Centenário, às 21h.

