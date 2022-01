Cesar Lopes comemora oportunidade no Gauchão para o grupo de transição do Grêmio

publicidade

O técnico do grupo de transição do Grêmio, Cesar Lopes, comemorou a oportunidade dada aos seus jogadores para atuarem no Campeonato Gaúcho. A equipe estreou na competição na noite desta quarta-feira, e com vitória por 2 a 1 sobre o Caxias, na Arena.

Ele afirmou que o planejamento foi feito em conjunto com a direção, para que os atletas pudessem estrear em uma competição com jogo valendo três pontos e que exige mais dos garotos. "Encaramos como uma grande oportunidade. Foi bom para dar visibilidade aos nossos atletas", afirmou.

O treinador também garantiu que, mesmo com o resultado positivo, ainda há muito a ser ajustado. Mas que, com os treinamentos nos próximos dias, o grupo irá trabalhar para corrigir os erros. "Foi muito bom para uma estreia. Queremos dar tranquilidade para o time principal", analisou.

Um dos jogadores que mais despertava expectativa era o meia Pedro Lucas, que já integrou o time principal na temporada passada. No entanto, a atuação do jovem foi discreta. Lopes defendeu o jogador. "Temos que avaliar o comprometimento com as ações táticas. Ele se destacou nesses quesitos. E isso é fundamental para o equilíbrio das ações no jogo", pontuou.

No segundo tempo, o Grêmio abriu 2 a 0 e, com a vantagem, o Caxias foi para cima. Diante disso, o treinador precisou fazer alterações para assegurar a vitória após o gol de desconto, marcado contra pelo zagueiro Heitor. "Fiz uma linha de cinco jogadores, com o Varela, para dar mais sustentação. Tentamos controlar o jogo com essas trocas", explicou.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando enfrenta o Brasil de Pelotas. A partida, válida pela 2ª rodada do Gauchão, acontece no estádio Bento Freitas, ás 16h30min.