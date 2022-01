Com status de "contratação do ano”, Ferreira renova com o Grêmio e recebe camisa 10

publicidade

“O maior jogador do mundo vestiu a camisa 10. Então para homenageá-lo, no próximo jogo, você vestirá a camisa 10 do Grêmio”. Assim o diretor de futebol Sérgio Vasques anunciou a renovação oficial do atacante Ferreira, em coletiva realizada no início da tarde desta sexta-feira. Após sondagens de clubes como Flamengo e da Turquia, o jogador segue no Grêmio até dezembro de 2024.

“Minha vontade sempre foi ficar no Grêmio. Me sinto em dívida com o clube em colocar ele no lugar de onde não deveria ter saído”, disse Ferreira. “É uma alegria imensa poder renovar o meu contrato. Foi bom para as duas partes”, completou.

O atacante esteve próximo de deixar o Tricolor. Com o assédio do Flamengo, o clube correu contra o tempo para a renovação e também aumentou a multa rescisória do atleta. Presente também na coletiva, o executivo de futebol Diego Cerri confirmou o aumento do valor da multa de Ferreira, mas não revelou valores devido a uma cláusula de confidencialidade. “É um ativo do Grêmio que está mais protegido. Mas, no futebol, não sabemos o que pode acontecer”, avaliou Cerri.

Ferreira assume o número que, até então, pertencia a outro jogador que chegou à Arena como a principal contratação do ano de 2021: Douglas Costa. Depois de uma passagem conturbada, o meia-atacante deve assinar com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

O novo camisa 10 tricolor se diz preparado para assumir a responsabilidade de vestir a nova camisa. "Pressão existe só por vocêsestar no Grêmio. O número é só um detalhe. Era meu sonho e me sinto honrado”, ressaltou.

Nas projeções do Tricolor, o elenco principal só deve estreiar no dia 2, pelo Gauchão, na Arena, contra o São José. Até lá, o Grupo de Transição segue atuando. O Grêmio volta a campo no sábado, às 19h30min, diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas.