De volta ao Grêmio, Rildo comemora nova oportunidade em 2022

Se 2022 é o ano de reformulação para o Grêmio, para um jogador em específico a temporada pode ser definida como um recomeço. Rildo retornou ao Tricolor após ser emprestado ao Brasil de Pelotas no ano passado, na campanha que culminou no rebaixamento do Xavante à série C. Diante do Caxias, na última quarta-feira, o meia teve participação direta nos gols da vitória na estreia do Grupo de Transição no Gauchão. “Agradecer pela minha volta e vou dar sempre o meu melhor por essa camisa”, disse o jogador em entrevista aos canais do clube.

A participação de Rildo foi mortal na primeira etapa. Ele driblou dois marcadores do Caxias em velocidade, invadiu a área e cruzou rasteiro para Elias, em noite iluminada, para marcar. Quase todas as ações ofensivas do Tricolor passaram pela ala esquerda. Mesmo com a boa atuação, o jogador foi substituído devido ao desgaste.

Não somente com Rildo, mas o elenco jovem do Grupo de Transição mostrou bom desempenho na estreia. Peças como Pedro Lucas e Elias merecem atenção especial da torcida. No planejamento da comissão técnica, o elenco principal deve estrear no dia 2, diante do São José. Em coletiva às vésperas do jogo contra o Caxias, o técnico da Transição, Cesar Lopes, definiu a partida como uma "oportunidade" para os garotos do Grêmio.

O Grêmio volta a campo no sábado, quando enfrenta o Brasil de Pelotas. A partida, válida pela 2ª rodada do Gauchão, acontece no estádio Bento Freitas, ás 16h30min. “Queria agradecer por todo o apoio da torcida do início ao fim e dizer que os ‘guris’ vão representar bem”, disse Rildo