Em boa fase, Borja é o artilheiro do Grêmio no Brasileirão

Entre os altos e baixos da campanha do Grêmio neste Brasileirão, um jogador vem se tornando peça importante no esquema tático do técnico Luiz Felipe Scolari: Miguel Borja. Com o gol marcado neste domingo, contra o Flamengo, o colombiano soma quatro tentos, colocando o centroavante como artilheiro do tricolor na competição – um a mais que o vice, Diego Souza.

A efetividade de Borja também impressiona. Conforme o Footstats, em sete jogos pelo Grêmio, foram 20 finalizações – oito no alvo. Todos os gols abriram o placar nas partidas do tricolor, contabilizando oito pontos na competição.

O efeito Borja começou ainda na estreia do atacante na 15º rodada, contra a Chapecoense, em 9 de agosto. O gol da vitória, de virada, por 2x1, foi marcado pelo colombiano. O cenário se repetiu nas vitórias seguintes contra Cuiabá (1x0) e Bahia (2x0). O atleta está emprestado pelo Palmeiras até o final de 2022.

"Eu não tenho nenhuma dúvida sobre Villasanti e Borja, que mostraram porque estão aqui. O Borja, por exemplo, poderia ter marcado o quinto dele (referindo-se ao pênalti perdido)”, disse em coletiva logo após o jogo o vice-presidente do Grêmio Marcos Herrmann.

Sobre o momento atual, o técnico Felipão também completou sobre a disposição dos jogadores. "O mérito é meu também, por vontade e dedicação, mas é principalmente dos atletas. Entenderam que tínhamos que mudar atitudes e algumas características", analisou.

Com 22 pontos, o Grêmio ocupa a 17ª posição na tabela – apenas um ponto atrás do Juventude, primeira equipe fora do Z-4. No domingo, o tricolor vai a Curitiba pegar o Athletico-PR. A partida está marcada para as 18h15min.