Em busca de afirmação: os números de Gabriel Grando, novo goleiro titular do Grêmio

O Grêmio tem um novo goleiro titular: Gabriel Grando. Quem garante isso é o técnico Renato Portaluppi, que barrou Adriel por problemas indisciplinares. Segundo o comandante, o reserva de 23 anos teve boa atuação na derrota contra o Cruzeiro e mostrou que merece seguir no lugar do antecessor.

Números totais:

49 jogos, 48 gols sofridos.

Na Série A: 24 jogos, 29 gols sofridos.

Na Série B: 13 jogos, seis gols sofridos.

Na Copa do Brasil: 3 jogos, 4 gols sofridos.

Gauchão: 4 jogos, 4 gols sofridos.

Grando é um velho conhecido da torcida gremista e chegou a ser o dono da posição em 2021, quando a equipe foi rebaixada para a segunda divisão. Ele "se apresentou" ao torcedor gremista no Gre-Nal do Brasileirão de 2021, que marcou a estreia de Felipão e ele teve boa atuação. Brenno servia a Seleção Brasileira Olímpica e deixou o espaço vago. Pelo Brasileirão daquele ano, foram 24 jogos, 29 gols sofridos. Neste período, chegou a ser chamado para a Seleção Brasileira principal pelo técnico Tite.

Em 2022, o técnico Vagner Mancini instituiu um rodízio na "camisa 1" entre Grando e Brenno. Quando Roger chegou, Brenno foi o titular até o final da Série B, já com Renato no comando. Grando teve chances também, mas nem ele e nem Brenno caíram nas graças dos torcedores. Na Série B, atuou em 13 oportunidades, com seis gols sofridos.

Em 2023, Brenno até começou na titularidade, mas perdeu a vaga para Adriel, com Grando ficando como terceira opção. Agora, ele ganha a chance de provar que merece a vaga.

*Dados do Transfermarkt