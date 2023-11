Ex-Grêmio, Brenno celebra começo positivo pelo Bari na Itália

publicidade

Brenno, ex-goleiro do Grêmio, teve bom começo no Bari, clube pelo qual atua na Itália. O atleta soma 12 partidas nesta temporada, nas quais o time sofreu apenas uma derrota. O jogador foi eleito o melhor do time em duas partidas, contra o Palermo e contra a Cremonese, segundo dados do portal Sofascore. Segundo o atleta, a adaptação ao país e ao idioma foi o principal fator que contribuiu para seu desempenho nestes primeiros desafios no novo clube.

Em sua primeira entrevista coletiva, ele citou que conversou com o volatente Matheus Henrique, também ex-Grêmio que agora atua pelo Sassuolo, sobre como se adaptar a lingua do país.

“O início não é fácil, não se compreende muito bem. Eu falei com Matheus Henrique, do Sassuolo, e ele me disse para treinar a língua escutando a rádio, assim eu iria me acostumar e entender mais rápido. Faço isso todos os dias e me ajuda a estar mais habituado”, comentou.

O atleta de 24 anos também foi questionado sobre ser um grande nome na Itália, assim como foram os conterrâneos e companheiros de função Taffarel, Dida e Júlio César: “Eu sei que existe esse tipo de pensamento, por ser um goleiro brasileiro. Mas vou mostrar através da minha qualidade e do meu trabalho. Sempre foi um sonho jogar aqui na Europa e quando surgiu a possibilidade de vir ao Bari eu fiquei feliz, pois é um clube importante na Itália”, destacou.

O próximo compromisso de Brenno é contra o Firalpisalò, às 10h no horário de Brasília. A partida é válida pela 13ª rodada da Série B italiana.

