"Faltou matarmos o jogo", avalia Cesar Lopes sobre empate do Grêmio

publicidade

O técnico do Grupo de Transição, Cesar Lopes, avaliou o empate do Grêmio diante do Brasil de Pelotas na tarde deste sábado, no Bento Freitas. Na visão do treinador, faltou “matar” o jogo quando o Tricolor teve a oportunidade. Após uma confusão na grande área, o Grêmio cedeu a pressão e viu o Xavante igualar a partida aos 40 minutos.

“Foi um jogo equilibrado. É sempre muito difícil enfrentar o Brasil no Bento Freitas, mas tivemos vários momentos de trocação. Um hora nós atacamos, outra hora, eles. Infelizmente, quando tu não faz, você abre a margem para que o adversário faça o gol. Faltou matarmos o jogo”, avaliou o treinador.

Essa deve ter sido a última apresentação do Grupo de Transição no Campeonato Gaúcho. A partir da próxima rodada, no dia 2, diante do São José, o Grêmio entra em campo com o time principal. Lopes avaliou os jogos do grupo elenco e a entrega em campo.

“Tivemos a questão física, mas os atletas precisam estar preparados para isso. Claro que o gramado também não ajudou, mas é assim. Eles têm que saber conviver com isso e saber sair dessas situações”, disse.

Veja Também