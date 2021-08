Felipão aproveita véspera do jogo do Grêmio contra o São Paulo para treinar taticamente

publicidade

O Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o São Paulo com um treino tático no Centro de Treinamentos presidente Luiz Carvalho. Mesmo sendo véspera da partida, o técnico Felipão realizou exercícios para fazer com que o time tenha um melhor desempenho tático.

Após o aquecimento, o treinador comandou uma atividade de posicionamento quando o adversário sai com a bola. Luiz Felipe Scolari ainda trabalhou a recomposição defensiva e o avanço com a posse de bola. Nos exercícios, orientou os jogadores da maneira que ele quer que o time atue, pensando na forma como o São Paulo deve jogar. Na sequência, os jogadores treinaram bola parada.

O zagueiro Kannemann e o volante paraguaio Villasanti, que ainda precisa de regularização na Confederação Brasileira de Futebol, ficaram fora da lista de convocados. Brunno retornou das Olimpíadas e foi convocado para a viagem. Os jogadores almoçaram no CT e a partir das 15h iniciam o deslocamento para São Paulo.

O jogo contra o Tricolor Paulista está marcado para sábado, às 21h, no Morumbi. Após 13 jogos, o Grêmio é o 19° colocado do Brasileirão com 10 pontos, a cinco do adversário de sábado. O Tricolor gaúcho tem dois jogos a menos que a maioria dos adversários.

