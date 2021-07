Felipão quer Grêmio jovial e aguerrido diante da LDU na Sul-Americana

publicidade

Na próxima terça-feira, em Casa Blanca, na cidade de Quito, o Grêmio terá uma nova chance de mostrar que pode superar a crise técnica no Brasileirão. As oitavas de final da Sul-Americana começam diante da LDU e a principal preocupação de Luiz Felipe Scolari é montar uma equipe capaz de competir bem fora de casa.

"Vou ver as lesões e trabalhar com o que temos para o jogo contra o Fluminense, no sábado. Só que antes disso temos uma competição muito importante, que é a Sul-Americana e também vou me preocupar com ela para ganhar o jogo lá em Quito. A ideia é tentar montar uma equipe altamente competitiva, como fomos no clássico", disse após o Gre-Nal.

E ao tentar escalar uma equipe competitiva, Felipão disse que vai usar todas as armas possíveis, até mesmo as peças mais jovens do elenco. "Não vou só usar os cascudos, vou usar os jovens também. Temos o Bobsin, o Fernando Henrique, o Léo Pereira, o Chapecó. Tem que mostrar qualidade, não interessa mais nada para mim. Claro que os experientes são importantes, mas a jovialidade também é, ainda mais com a oportunidade sendo dada a jogadores com muito potencial", avaliou.

A possibilidade de contratação de um novo goleiro foi tratada por Felipão apenas como prevenção. Para ele, a grande atuação de Gabriel Chapecó no clássico não invalida qualquer movimento da direção. "A atuaçao não elimina nenhuma situação. Temos de saber que hoje temos um goleiro oriundo dos juniores. Não estamos preocupados com a qualidade, mas com o fato de que temos dois. Vamos com calma. A gente tem a ideia de trazer um jogador experiente, mas ele terá de provar que é melhor do que o outro", disse.

Sem Brenno, convocado para a Seleção Olímpica, o Grêmio poderá investir em um outro arqueiro. Além de Chapecó, o Tricolor conta com Adriel, também da base, e Paulo Victor.

Veja Também