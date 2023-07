Fora de partida contra o Atlético-MG, Suárez manda recado a torcedores: "Profissional sempre"

publicidade

Fora do jogo contra o Atlético-MG neste sábado pela 16ª rodada do Brasileirão, na Arena, e em meio a um cenário de possível saída do Grêmio, o uruguaio Luis Suárez compartilhou uma foto em suas redes sociais, em que aparece tratando o joelho e mandando recado aos torcedores sobre sua atuação no Tricolor. "Trabalhando, profissional sempre", disse na legenda da imagem.

Segundo o jornalista argentino Gastón Edul, da TyC Sports, a transferência do jogador para o Inter Miami ganhou um novo capítulo nessa sexta. Os norte-americanos passaram a tratar com a direção do Grêmio, já que entre jogador e clube tudo estaria acertado. Anteriormente, a postura era aguardar por desfecho entre Suárez e o Tricolor.

Na publicação de Edul, o clube de David Beckham negocia um valor de ressarcimento abaixo dos 70 milhões de euros (R$ 378 milhões, na cotação atual), previsto como multa rescisória para o Grêmio liberar Suárez.

No jogo de hoje contra o Atlético-MG, o Grêmio busca a vice-liderança no Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho conseguiu se manter na 3ª colocação, com 26 pontos. Já o Galo não vive boa fase e ocupa o 12° lugar. Para esse confronto, o técnico Renato Portaluppi não poderá repetir a mesma escalação que iniciou na classificação diante do Bahia, na Arena, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Veja Também