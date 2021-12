Grêmio aguarda STJD para iniciar venda de ingressos para partida contra o São Paulo

publicidade

O Grêmio e a Arena aguardam um posicionamento do presidente do STJD para iniciar a venda de ingressos para o duelo decisivo contra o São Paulo, nesta quinta-feira. O Tricolor aguarda uma manifestação sobre a liminar concedida antes do julgamento.

Na segunda-feira, o STJD liberou a volta da torcida do Grêmio para os dois jogos que restam. No entanto, manteve o veto para o setor da arquibancada norte, de onde saíram os torcedores que invadiram e quebraram a cabine do VAR, por mais sete jogos. No total, a punição foi de dez partidas.

No entanto, como uma liminar foi concedida pelo presidente do STJD antes do julgamento, o Grêmio precisa aguardar, por precaução. Na avaliação, o clube espera uma "manifestação sobre a perda do objeto do procedimento que gerou a liminar", um trâmite apenas de ordem burocrática, já que a liberação dos demais setores está confirmada.

O Grêmio FBPA e a Arena Porto-Alegrense comunicam que para o início da venda de ingressos para o jogo Grêmio x São Paulo aguarda-se a manifestação do Presidente do STJD sobre a liminar expedida em 03/11, após a invasão do campo ao término da partida contra o Palmeiras. — Grêmio FBPA (@Gremio) November 30, 2021

O julgamento ocorreu por conta dos incidentes na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, em 31 de outubro. Na ocasião, os torcedores, vindos da arquibancada norte, invadiram o campo e destruíram a cabine do VAR.

O Grêmio faz mais dois jogos na Arena pela edição 2021 do Brasileirão. Na quinta-feira, recebe o São Paulo. Já na última rodada, enfrenta o Atlético-MG, que provavelmente já será campeão nacional.

O duelo contra o São Paulo acontece na quinta-feira, às 20h. A partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão, pode ter até 48 mil torcedores na Arena.

