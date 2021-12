Grêmio anuncia liberação de 25 jogadores das categorias de base

publicidade

O Grêmio anunciou, nesta quarta-feira, a liberação de 25 atletas das categorias de base. A ação ocorre após o fechamento do ano letivo em Eldorado do Sul, local onde o clube prepara seus atletas mais jovens.

Ainda conforme a nota tricolor, a medida é uma rotina no departamento, ao final de cada temporada. Os ajustes dos elencos ocorrem dentro das respectivas categorias, respeitando o calendário escolar.

As readequações, conforme a nota, fazem parte da revisão dos processos. "A qualidade no desenvolvimento do trabalho de formação seguirá como estabelecido", assegurou o comunicado.

O Grêmio segue um processo de reestruturação desde o rebaixamento para a Série B do Brasileirão. Após a temporada, o clube votou e aprovou uma suplementação orçamentária. De acordo com a direção, no entanto, trata-se de algo protocolar, que acontece em todas as temporadas.

O Tricolor deverá passar por uma redução na folha salarial, que deve cair para R$ 7 milhões mensais. Nesta segunda-feira, o clube também noticiou atraso no pagamento dos direitos de imagem dos atletas.

