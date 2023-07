Grêmio avança em negociação pelo atacante Bryan Reina

publicidade

O Grêmio avançou neste sábado nas negociações para contratar o atacante Bryan Reina, do Alianza Lima, do Peru. O jovem atacante de 24 anos tem passagem pela seleção peruana. A informação é do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer.

O Tricolor sinalizou com 6 milhões de reais para uma contratação imediata. Conforme Pfeiffer, Reyna é um atacante de mobilidade, que atua pelas beiradas.

De acordo com o Diário Depor, do Peru, Reyna já deixou a concentração para a rodada deste final de semana e se despediu dos companheiros para jogar em Porto Alegre.

Veja Também