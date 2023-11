Grêmio: Besozzi pode ser novidade contra Botafogo

publicidade

O técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, vem apostando no mistério para definir as escalações gremistas na reta final do Brasileirão. O sistema com três zagueiros tem sido o preferencial, mas acaba desmontado no transcorrer das partidas - caso das vitórias contra Flamengo e Bahia. No ataque, Ferreira, Besozzi, Galdino e JP Galvão estão se alternando por uma das vagas ao lado de Luis Suárez.

Com uma assistência na vitória contra o time baiano, o jovem Lucas Besozzi está ganhando pontos com o treinador. Ele soma onze jogos na Arena, mas em somente três foi titular. Até aqui, o atacante contabiliza um gol e uma assistência. Um rendimento superior aos seus concorrentes. Entretanto, o comandante prega cautela no aproveitamento ao atleta.

No último trabalho desta quarta-feira, o Tricolor não deu esboços dos titulares em trabalho fechado. As dúvidas estão sobre o esquema com três defensores - Kannemann, Uvini e Bruno Alves - ou dois e um jogador a mais no meio de campo.

