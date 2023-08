Grêmio busca vencer Santos para superar ressaca e seguir entre líderes do Brasileirão

publicidade

Para esquecer a ressaca da eliminação na Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o Santos neste domingo, às 16h na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terceiro colocado na tabela, o Tricolor busca a segunda vitória consecutiva na competição para reassumir a vice-liderança e seguir sonhando com a possibilidade de disputar o título.

- Acompanhe os lances da partida em tempo real, a partir das 16h

Mesmo com 14 pontos de diferença para o líder Botafogo, que tem um jogo a mais, o Grêmio não jogou a toalha. Na entrevista coletiva após a eliminação para o Flamengo, Renato Portaluppi frisou que ainda acredita que é possível buscar o topo da tabela: “Muitos falam que o Botafogo já é o campeão. Cada um tem sua opinião. No futebol, eu já vi muita coisa acontecer."

Para esse confronto no litoral paulista, o técnico gremista não poderá contar com os titulares Villasanti e Luis Suárez, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Fluminense, na Arena. Geromel, ainda aprimorando a parte física, e Kannemann, em recuperação de fratura na mão direita, seguem fora.

O goleiro Caíque, o zagueiro Natã e o atacante Everton Galdino se juntaram à delegação tricolor que viajou direto para São Paulo na quinta-feira.

Com desfalques no meio-campo e no ataque, Renato deverá promover as entradas de Pepê e do recém-contratado João Pedro Galvão. No mais, vai repetir a mesma equipe que perdeu para o Rubro-Negro no Maracanã. No banco de reservas, vai estar Luan mais uma vez.

O camisa 7, que reestreou com a camisa gremista no segundo tempo da partida contra o Fluminense, pode voltar a receber minutos para ir readquirindo o ritmo de jogo. No jogo do Maracanã, ele não esteve entre as escolhas de Renato.

Brasileirão - 20ª rodada

Santos

João Paulo; João Lucas, João Basso, Joaquim e Dodô; Dodi, Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Julio Furch). Técnico: Diego Aguirre.

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Pepê, Carballo e Cristaldo; Bittelo, João Pedro Galvão e Ferreira. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).