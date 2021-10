Grêmio chega em Porto Alegre e evita a imprensa após derrota para o Atlético-GO

publicidade

Horas depois da derrota para o Atlético-GO, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio desembarcou nesta terça-feira em Porto Alegre. Cabisbaixos e com semblante fechado, os jogadores evitaram a imprensa e não deram declarações sobre o resultado de ontem. A recepção também não contou com a presença de torcedores.

O dia será de folga do Grêmio. O grupo deverá voltar a trabalhar somente nesta quarta-feira, quando o técnico Vagner Mancini começará a pensar na equipe que entrará em campo diante do Palmeiras, no próximo domingo, às 16h, na Arena.



Jogadores desembarcaram nesta terça em Porto Alegre / Foto: Guilherme Almeida

Somente a montagem da equipe já será uma dor de cabeça para Mancini, uma vez que o time terá cinco desfalques para o duelo do final de semana. Rafinha, Paulo Miranda, Luiz Fernando e Ferreira estão suspensos e não poderão atuar. O centroavante Borja também cumpre suspensão, mas já não poderia jogar por conta do vínculo que tem com o Verdão.

Além da formação, Mancini terá de trabalhar o emocional dos atletas, abalado por conta do revés sofrido para o Dragão. O treinador segue com o discurso firme de que o clube irá evitar o rebaixamento. "Eu não tenho dúvida de que o Grêmio irá permanecer na Série A. A gente tem que enfrentar essa guerra e não são todas as batalhas que vamos vencer, mas iremos lutar. E se tiver que derramar sangue azul, nós iremos derramar", assegurou.

Veja Também