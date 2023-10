Grêmio encerra preparação com mistério para enfrentar Athletico-PR

publicidade

O Grêmio encerrou a preparação para o duelo com Athletico-PR na quarta-feira, na Arena, às 19h. O técnico Renato Portaluppi manteve o mistério no treino desta terça-feira sobre qual equipe irá para o campo na retomada do Brasileirão.

O Tricolor tem dúvida no meio de campo com Villasanti e Carballo como dúvidas. A tendência de momento é o retorno do sistema com três zagueiros com Bruno Alves, Kannemann e Geromel e Pepê e Nathan no meio de campo.

No ataque, Galdino será a dupla com Luis Suárez, tendo Cristaldo como articulador. O Grêmio soma dois jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e aposta na força da Arena para seguir no G-4.

